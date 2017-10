Unos 800.000 niños han pedido asilo en países de la UE en los últimos dos años, según Save the Children

Asegura que unos 150.000 eran menores no acompañados y que muchos países europeos incumplen su deber de protección

Unos 800.000 niños han solicitado asilo en países de la Unión Europea a lo largo de los dos últimos años, de los cuales 150.000 eran menores no acompañados, según un estudio elaborado por la organización no gubernamental Save the Children.