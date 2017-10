El partido de Leopoldo López propone una nueva alianza opositora para "salir de la dictadura"

Voluntad Popular, el partido político del líder opositor venezolano Leopoldo López, ha propuesto crear una nueva alianza opositora en el contexto de las continuas disputas en el seno de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) por el liderazgo y la estrategia para derrotar al Gobierno de Nicolás Maduro.

Freddy Guevara, coordinador nacional de Voluntad Popular, ha propuesto "construir una nueva unidad cuyo único objetivo sea salir de la dictadura, no convivir con ella", para lo cual ha convocado "a todos los sectores políticos y sociales".

Además, debe haber un "desconocimiento total a la fraudulenta Asamblea Constituyente" --"no podemos arrodillarnos ni legitimar la dictadura"-- y se debe "luchar para cambiar el sistema electoral y (lograr) un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)", hasta lo cual "no participaremos en elecciones que no sean libres y transparentes".