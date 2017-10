El opositor ruso Alexei Navalni sale de la cárcel tras 20 días entre rejas

El líder opositor ruso Alexei Navalni ha confirmado este domingo a través de las redes sociales que ha abandonado la prisión donde se ha pasado los últimos 20 días después de que fuera detenido por alentar protestas contra el presidente Vladimir Putin.

"Hola. He salido. Durante 20 días he leído 20 libros, he aprendido algunas palabras en kirguís, he bebido 80 litros de té y he escuchado la misma canción en la radio no menos de 60 veces", ha escrito en su cuenta de Instagram acompañado de un 'selfie'.