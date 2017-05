La nutrición debería estar en el centro de la agenda pública en América Latina, según el PMA

El director del PMA para la región defiende que invertir en nutrición ahorraría dinero en otros sectores como la educación o la sanidad El continente se enfrenta a una "doble carga" de desnutrición y obesidad entre su población

Sin embargo, según Barreto, se trata de temas que están íntimamente relacionados puesto que un niño que no está bien alimentado tendrá problemas de aprendizaje que no lograrán paliar todas las inversiones públicas que se hagan para fomentar una educación de calidad y su potencial quedará desaprovechado.

En la periferia de las ciudades la situación es especialmente compleja y se deteriora rápidamente, lamenta Barreto, ya que "para las familias más pobres la prioridad no es 'qué voy a comer' sino 'cuánto dinero voy a llevar a casa'". Como consecuencia de ello, añade, los niños de estas familias se alimentan con un poco de té, pan o una tortilla, "lo cual da sensación de llenura pero no ofrece una buena nutrición".

En su opinión, el hecho de que el problema del hambre y la desnutrición sea "poco visible" se debe a que afecta particularmente a los niños y "los niños no votan, no pueden manifestarse en las calles...". "¿Quién sale a la calle a hacer una manifestación contra el hambre?", se pregunta.

"Tenemos que ser mucho más conscientes de que si no invertimos en nutrición todo lo demás que invirtamos después dará menos resultado. ¿Cómo vamos a exigir una educación de calidad si el niño no está bien alimentado? ¿Cómo vamos a generar una salud integral si las madres no van a los centros de salud porque no tienen ningún tipo de aliciente para ir?", remacha, incidiendo que esto es parte de un "proceso" en el que América Latina "ha avanzado mucho".