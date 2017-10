La ministra principal escocesa aplaza un nuevo referéndum de independencia hasta que se aclare el Brexit

La ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, ha defendido este domingo aplazar un posible nuevo referéndum de independencia de Escocia hasta que se aclare la relación que tendrá Reino Unido con la UE tras el Brexit.

El Partido Nacionalista Escocés (SNP) de Sturgeon respaldó este verano impulsar un nuevo referéndum, aunque no se mencionaron plazos concretos. "No voy a darle mayor importancia a los plazos hasta que el Brexit y los términos del Brexit estén más claros. Hasta que tengamos un horizonte claro a la vista de lo que significa todo esto par Escocia", ha afirmado Sturgeon en una entrevista con la BBC. "Consideraremos de nuevo los plazos cuando lo tengamos más claro", ha apostillado.

En cuanto a la cuestión de Cataluña, Sturgeon no ha querido anticipar su reacción a una posible declaración de independencia catalana. "Reconocemos las decisiones y declaraciones que se han hecho, pero no voy a especular sobre lo que ocurrirá en Cataluña antes de que ocurra. No está bajo mi control. No soy yo quien debe decidir cuál es el mejor futuro para Cataluña", ha indicado.