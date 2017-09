Unos 40 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna y unos 152 millones de niños trabajan

La OIT advierte de que si no se aumentan los esfuerzos, no se podrán los Objetivos de Desarrollo Sostenible

En un comunicado, la OIT ha explicado que estos datos ponen de manifiesto que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU --en concreto el 8.7-- no podrán ser alcanzados si no se intensifican de forma drástica los esfuerzos para eliminar la esclavitud moderna y el trabajo infantil.

En este sentido, la OIT ha dicho que las mujeres representan "el 99 por ciento" de las víctimas del trabajo forzoso en la industria del comercio sexual y "el 84 por ciento" de los matrimonios forzosos. "La investigación revela que entre las 40 millones de víctimas de la esclavitud moderna, alrededor de 25 millones eran víctimas del trabajo forzoso y 15 millones del matrimonio forzoso al cual no habían dado su consentimiento", ha explicado.

El director general de la OIT, Guy Ryder, ha advertido de que si sigue esta tendencia no se podrán cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "El mensaje que la OIT envía hoy, junto a nuestros socios de la Alianza 8.7, es muy claro: el mundo no estará en condiciones de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a menos que no intensifiquemos drásticamente nuestros esfuerzos para luchar contra estos flagelos", ha afirmado. "Las nuevas estimaciones pueden ayudar a elaborar y desarrollar intervenciones dirigidas a prevenir el trabajo forzoso y el trabajo infantil", ha añadido.