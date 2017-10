Los líderes europeos cierran filas con el acuerdo iraní y amenazan a Pyongyang con "más" pasos

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han cerrado filas con el acuerdo nuclear iraní tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de no certificarlo y dejar en mano del Congreso estadounidense la decisión sobre la reintroducción de sanciones a Irán y han amenazado a Corea del Norte con "más reacciones" si no cumple "plena e incondicionalmente, sin dilación" sus obligaciones internacionales.

Los Veintiocho insistieron en que "en un momento de amenaza nuclear aguda, la UE está decidida a preservar el JCPOA como un pilar clave de la arquitectura internacional de no proliferación", en alusión a la amenaza norcoreana, que también ha sido abordada por los líderes europeos, junto con el acuerdo nuclear iraní, durante su cena de este jueves.

Una mayoría de países insiste sin embargo en la necesidad de no romper la cooperación con Turquía, clave en muchos ámbitos como la lucha antiterrorista o para atajar la crisis de refugiados y considera que "no se ganaría mucho yendo más allá de constatar lo que ya es de facto", es decir, que las negociaciones de adhesión están "de facto" congeladas porque no hay avances, según un alto diplomático.