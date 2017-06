Los líderes europeos centran la agenda en el futuro a 27 pese a que Tusk diga soñar con revertir 'Brexit'

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han centrado este jueves la agenda europea en el futuro a 27 y apostado por negociar con la mayor celeridad posible la salida de Reino Unido, a pesar de que el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, se haya declarado "soñador" al ser preguntado por la posibilidad de revertir el 'Brexit'.

"La Unión Europea se construyó sobre sueños que parecían imposibles de conseguir. Así que, ¿quién sabe? Yo soy un soñador, y no soy el único", ha asegurado el exprimer ministro polaco.

"No soy un soñador, y no soy el único", ha replicado, tajante, el primer ministro belga, Charles Michel, al ser preguntado por el discurso del presidente del Consejo europeo.

A juicio del primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, la puerta se mantendrá abierta pero se debe respetar la elección británica y dejar que sea el Gobierno de Theresa May quien decida, cuando sea consciente de las "consecuencias" del divorcio, si quiere otro camino.

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaitè, ha pedido no detenerse sobre la posibilidad de revertir el proceso de divorcio cuyas negociaciones apenas han comenzado y ha insistido en que la UE debe "pensar en el futuro" y cerrar un acuerdo "cuanto antes mejor".

Aunque no está previsto un debate en profundidad sobre las negociaciones del 'Brexit', porque las cumbres a 28 no es el foro previsto para ello en las reglas del Tratado de la UE, los líderes esperan que May adelante algunas de las claves de la propuesta británica sobre los derechos de los europeos, cuyos detalles presentará el lunes.