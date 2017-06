El líder del Partido Liberal Demócrata británico, Tim Farron, ha considerado este viernes que la primera ministra, Theresa May, debería sentirse "avergonzada" por su resultado en las elecciones generales y debería dimitir si "tiene una ápice de respeto por sí misma".

En este sentido, ha incidido en que ahora el país se encuentra con un Gobierno que queda más debilitado, puesto que May no ha llegado a los 326 escaños necesarios para tener mayoría, y menos estable, dado que deberá contar con apoyo de otro partido, a la hora de "embarcarse en las complejas negociaciones" sobre el Brexit con la UE.

Asimismo, ha descartado tajantemente una hipotética coalición con los 'tories'. "Si Theresa May, o cualquier otro conservador, se acerca a los liberaldemócratas y nos pide nuestro apoyo para realizar su agenda, dejaré nuestra postura muy clara: ningún acuerdo es mejor que un mal acuerdo", ha afirmado, haciéndose eco del lema de May respecto al Brexit.

"No habrá ningún acuerdo, ninguna coalición ni ninguna confianza (en el Parlamento)", ha asegurado Farron, precisando que su partido analizará el programa de gobierno de May o el presupuesto en base a "si es bueno para el país". "Si no lo es, no lo apoyaremos", ha advertido.