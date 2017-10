El equipo de Mueller se reunió en verano con el autor del dossier sobre Trump y la injerencia rusa

El equipo del fiscal especial Robert Mueller, que se encuentra al frente de la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, se reunió en verano con el ex agente del servicio de Inteligencia británico Christopher Steele para hablar del dossier sobre el presidente, Donald Trump, y los intentos de Moscú de interferir en las elecciones.

Steele, ex miembro del MI6, habría ayudado a los investigadores del equipo de Mueller a determinar si se produjeron contactos entre personas asociadas al dirigente estadounidense y altos cargos rusos durante la campaña electoral, según ha informado la cadena CNN.

El ahora ex director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos James Clapper señaló en enero que la comunidad de Inteligencia no había emitido juicio alguno "sobre si la información que recogía el dossier de Steele era verídica o no".