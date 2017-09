Merkel lidiará con la ultraderecha en el nuevo parlamento alemán

Más de 61 millones de alemanes están llamados a votar en las parlamentarias que se celebran este domingo en Alemania donde la incógnita reside no tanto en el vencedor, sino en el escenario a posteriori con la presencia de un partido ultraderechista en los escaños del Bundestag por vez primera desde 1961.

Sin ningún género de dudas, la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller Angela Merkel , obtendrá este domingo su cuarto mandato para Alemania, pero esta vez con la presencia de una nueva formación en el parlamento. Este partido es Alternativa para Alemania (AfD), una formación de recentísima aparición, en 2013, que ha conseguido aglutinar diversos movimientos xenófobos sumergidos durante décadas en el país, y que ahora salen a la luz bajo un aura de supuesta respetabilidad. El AfD tiene prácticamente garantizada la entrada al rebasar el 5 por ciento mínimo de votos necesario para contar con presencia parlamentaria pero su resultado final está todavía en el aire. Se cree, según los sondeos, que podrían alcanzar un 12 por ciento de los votos pero como apuntan varios expertos, las encuestadoras alemanas no están preparadas para calibrar con exactitud el impacto de un movimiento así.

Sea cual sea el resultado, AfD quedará completamente excluido de las conversaciones postelectorales donde se decidirá la futura coalición de Gobierno liderada por el partido de Merkel (y por su partido hermano, la Unión Cristiana Social de Baviera). En este sentido, hay que ver el resultado que obtendrá el que será segundo partido más votado, los Socialdemócratas (SPD) que lidera el ex presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz , y que actualmente son socio menor de la actual coalición.



El SPD se encuentra ahora en torno al 23 por ciento, un porcentaje bastante respetable que podría invitar al partido de Schulz a repetir la coalición actual, sobre todo si se tienen en cuenta opiniones de antiguos líderes del partido como Franz Müntefering , quien llegó a decir a las claras que "en Alemania, estar en la oposición es una mierda".



Así las cosas, la formación de una "gran coalición" de primero y segundo es perfectamente factible , no solo porque las encuestas conceden a la formación de Merkel en torno a 13 puntos de ventaja y no solo por la posibilidad nítida de que pueda formarse una coalición con el SPD al margen, sino por el carácter transformador y definitorio que tendrán estos comicios.