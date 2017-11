Le diagnostican un ovario poliquístico y tenía un raro tipo de cáncer

La solución para Amy fue extirpar el ovario enfermo . Ella ha decidido contar su historia “para que la gente sepa que el cáncer de ovario no solo afecta a las personas mayores”. "Tuve suerte, porque el médico me llamó y me dijo que era bastante grave y que lo revisara”. "Mi consejo, particularmente a las mujeres más jóvenes, es que no ignoren si sienten que algo es serio y no se dejen engañar”.