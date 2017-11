Quiénes eran las ocho víctimas del atentado de Nueva York

Darren Drake , de New Milford, New Jersey, tenía 32 años. Trabajaba en Nueva York como responsible de proyectos para Moody's Analytics, una firma de investigación económica. Cuando sus padres no pudieron localizarlo horas después del ataque, condujeron hasta el Hospital Bellevue en Nueva York, donde les dijeron que había muerto. Darren iba a celebrar su cumpleaños en dos semanas, explica su padre. Drake es recordado como "un buen hombre con un gran corazón" en un comunicado emitido por el distrito escolar público de New Milford, donde formó parte de la junta de educación local de 2009 a 2013.