Venezuela llama a consultas a su embajador en Canadá tras las elecciones regionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado este martes a consultas al embajador venezolano en Canadá, Wilmer Barrientos, después de que el Gobierno canadiense cuestionara los resultados de las elecciones regionales que tuvieron lugar el domingo en el país latinoamericano.

"Ahí sale el Gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconocen las elecciones. Qué carrizo me interesa que Canadá reconozca o no a Venezuela, si ya la reconocemos nosotros y somos independientes y soberanos", ha afirmado Maduro durante una rueda de prensa en el Palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.