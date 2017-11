UNICEF alerta de que la disciplina violenta, el abuso sexual y los homicidios amenazan a millones de niños

Pide a los gobiernos que respalden la iniciativa Inspire para poner fin a la violencia contra los menores

"El daño infligido a los niños en todo el mundo es realmente preocupante", ha explicado el jefe de Protección Infantil de UNICEF, Cornelius Williams. "Bebés que reciben una bofetada en la cara, niñas y niños forzados a realizar actos sexuales o adolescentes asesinados en sus comunidades: la violencia contra los niños no perdona a nadie y no conoce fronteras", ha asegurado.

En relación a las muertes violentas de adolescentes, el estudio indica que cada siete minutos muere asesinado un adolescente en el mundo. En Estados Unidos, los varones negros no hispanos de 10 a 19 años tienen casi 19 veces más probabilidades de ser asesinados que los varones blancos no hispanos de la misma edad. "Si la tasa de homicidios entre los adolescentes negros no hispanos se diera a nivel nacional, Estados Unidos sería uno de los 10 países donde más muertes se producen en el mundo", advierte UNICEF.