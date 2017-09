La UE pide recurrir al mecanismo para resolver disputas previsto en el acuerdo nuclear iraní

La Unión Europea ha defendido que el acuerdo nuclear sellado entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania con Irán en julio de 2015 es "un acuerdo robusto, que está cumpliendo su principal objetivo: evitar que Irán adquiera un arma nuclear" y ha instado a las partes a recurrir al mecanismo de resolución de disputas previsto en el acuerdo en caso de violación del acuerdo por alguna de ellas.

La Administración de Donald Trump está estudiando denunciar el Plan Integral de Acción Conjunta (PAIC) por considerar que Teherán no está cumpliendo sus condiciones y denuncia las pruebas balísticas de Irán. Si Trump finalmente no certifica antes del 16 de octubre que Irán cumple con el acuerdo, el Congreso estadounidense tiene 60 días para decidir si reinstaura las sanciones que se levantaron en virtud del acuerdo.

"El mensaje que das si no cumples el acuerdo sería: No negocie, especialmente con Occidente, porque no respeta los acuerdos", ha avisado la fuente, que ha recordado que todos los firmantes del acuerdo confirmaron la semana pasada en Nueva York "que todas las partes están cumpliendo el acuerdo" y la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha certificado en ocho ocasiones que Irán "cumple sus compromisos".