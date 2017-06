El procedimiento para elegir las futuras sedes de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) --a la que aspira Barcelona-- y de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) sigue abierto por la falta de acuerdo entre los Estados miembros, lo que deja la decisión en manos de los líderes europeos en su próxima reunión a finales de semana en Bruselas.

Los países del Este junto a Bulgaria y Rumanía "no están contentos" porque creen que no se respeta el compromiso de las Ampliaciones de favorecerles en las nuevas sedes, pero "entienden" que en este caso se trata de un traslado y no de nueva creación por lo que su malestar no se traduciría en bloqueo.