La UE confía en un "salto cualitativo" para que Serbia y Kosovo normalicen relaciones antes de que acabe 2018

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha confiado este miércoles en "un salto cualitativo" para avanzar en el objetivo de que Serbia y Kosovo normalicen sus relaciones "de aquí a finales de 2018", aunque no ha descartado que pueda ocurrir "incluso antes".

Eso, sí ha defendido que "la integración europea es una maratón para todos nosotros y no estamos en una carrera contra el otro". "Esto no es un sprint, no es una carrera y no debemos intentar ver quién se acerca más a la UE o quien es el primero en entrar", ha concluido.