Tsipras declara un día de luto nacional tras la muerte de 15 personas a causa de las inundaciones en Grecia

El primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ha declarado un día de luto nacional para este jueves con motivo de las inundaciones al oeste de la capital griega, Atenas, que han dejado al menos 15 muertos.

"No hace falta que diga que no vine aquí para culpar a nadie, sino para hacerme una idea general de esta tragedia inenarrable", ha manifestado, agregando que se le ha trasladado que los trabajos no progresan debido a obstáculos burocráticos.