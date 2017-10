Trump dejará de pagar subsidios a los seguros médicos de millones de estadounidenses enmarcados en el Obamacare

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejará de pagar los subsidios destinados a seis millones de estadounidenses de renta baja que no pueden permitirse asumir el coste completo de sus seguros sanitarios, una de las medidas clave del Obamacare, según ha informado este jueves la cadena CNN.

Trump ha pagado los subsidios desde que asumió su cargo en enero, pero lleva amenazando desde entonces con "cerrar el grifo". Las ayudas, garantizadas dentro del Obamacare, tienen como objetivo ayudar a pagar los gastos médicos de aquellas familias que no puedan permitírselo. Los subsidios beneficiaban a más de seis millones de norteamericanos.

No obstante, muchos senadores republicanos han urgido públicamente a la Administración de Trump que no deje de pagar los subsidios para no desestabilizar el mercado de los seguros sanitarios.