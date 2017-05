Trump dice que "muchas de las filtraciones que están saliendo de la Casa Blanca son mentiras"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que "muchas de las filtraciones que están saliendo de la Casa Blanca son mentiras", criticando nuevamente a los medios por publicar "noticias falsas".

"Cuando vean las palabras 'fuentes dicen' en los medios de las noticias falsas, y no mencionan nombres, es muy posible que esas fuentes no existan, sino que sean inventadas por los escritores de noticias falsas", ha agregado. "¡Las noticias falsas son el enemigo!", ha remachado.

"Es normal, opino, y aceptable", ha afirmado Kelly en declaraciones a un programa de la cadena estadounidense ABC News. "Es buena cualquier fórmula para comunicarse con las personas, en particular con las organizaciones que no son particularmente amistosas con nosotros", ha argumentado.

El secretario ha rechazado la idea de que la existencia de ese canal secreto suponga un riesgo para la seguridad de Estados Unidos. "Cualquier canal de comunicación, secreto o no, es bueno", ha apuntado en otra entrevista con Fox News en la que ha insinuado que no estaba al tanto de la conversación de diciembre entre Kushner y el embajador ruso en Estados Unidos, Sergei Kisliak. "No me interesa", ha apostillado.