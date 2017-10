Tillerson avisa en Islamabad de que "EEUU acabará con los talibán, con o sin Pakistán"

El secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, ha asegurado durante su visita oficial a Pakistán, que su país acabará con la amenaza talibán "con o sin la ayuda del Gobierno" de Islamabad, con el que Washington mantiene una relación tirante al sospechar que los insurgentes afganos reciben santuario con la aprobación tácita del país vecino, algo que niega el Ejecutivo paquistaní.

"He venido aquí para decir a Pakistán: 'Esto es lo que necesito que hagas'. Pero se lo estoy pidiendo. No estoy exigiendo nada. Sois un país soberano. Vosotros decidiréis lo que queréis hacer. Pero si no queréis, tendremos que ajustar nuestras tácticas y nuestras estrategias para conseguir nuestro objetivo de otra manera", ha apuntado el secretario de Estado.