Tajani promete sancionar a eurodiputados si se prueba su implicación en abusos sexuales a asistentes

El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, ha prometido este lunes que será "muy estricto" a la hora de sancionar a eurodiputados cuya implicación en casos de abusos sexuales a asistentes quede probada.

"Seré muy estricto a la hora de sancionar a los parlamentarios que hayan quebrantado nuestros códigos y reglamentos", ha asegurado Tajani al inicio de la sesión plenaria en Estrasburgo después de que el diario 'The Sunday Times' haya relevado más de una docena de casos de mujeres que han acusado a diputados de acoso y tocamientos.

"No sabemos a cuántas personas afecta. No tenemos un número elevado de denuncias por ahora. Pero incluso si fuera un único caso, sería inaceptable", ha avisado Tajani.

El presidente del grupo popular europeo, Manfred Weber, ha reclamado que "la Mesa del Parlamento Europeo se ocupe de esta cuestión" tras conocerse "casos de abusos sexuales aquí en la Cámara". "Hay que aclarar todos estos casos. Tenemos estructuras internas y no podemos permitir que haya ningún tipo de abuso sexual en el seno de nuestra Cámara", ha remachado.

La eurodiputada liberal holandesa Sophia in't Veld ha reclamado a Tajani que "informe sobre cuál es la situación y de las medidas que va a adoptar" para "garantizar que no vuelva a ocurrir" un escándalo así antes del próximo pleno de la Eurocámara. Asimismo, ha reclamado que "haya un procedimiento para hacer frente a esta situación y que la gente que haya sufrido abusos sepa a quién dirigirse" para denunciar estos casos.

"No creo que haya que confiar esto a actores externos", ha subrayado el presidente de la Eurocámara.

"Es importante tener un debate al respecto, pero no es suficiente hablar de ello. Tenemos que indicar claramente qué vamos a hacer contra estos abusos como Unión Europea", ha dicho la copresidenta del grupo de los Verdes, la alemana Ska Keller. "No vamos y no podemos aceptar este tipo de abusos en el seno del Parlamento Europeo o en ninguna otra parte en la Unión Europea", ha remachado