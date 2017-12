El TSE sitúa a Hernández como ganador de las presidenciales de Honduras tras completar el "conteo especial"

El presidente del organismo electoral dice que ha sido el más votado pero elude declararlo oficialmente vencedor de los comicios

"No puedo declarar un ganador, solo puedo dar a conocer los números que están allí", ha afirmado el presidente del TSE, después de que la prensa le preguntara si declara presidente del país a Juan Orlando Hernández con estos resultados definitivos.

El 'conteo especial' --el recuento de más de un millar de mesas electorales en las que se habían denunciado "inconsistencias"-- comenzó el domingo por la tarde y se ha prolongado durante unas catorce horas. Este recuento no ha contado con la presencia de representantes de los dos partidos más votados, el Nacional y la Alianza de Oposición, pero sí de los miembros de la Misión de Observación de la Unión Europea y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El recuento "especial" no ha contado con la presencia de representantes del gubernamental Partido Nacional porque han dicho que no quieren que se les acuse de "influir" el escrutinio mientras que el la Alianza de Oposición se ha negado a apoyar el proceso por desconfiar del TSE y de su labor en todo el proceso electoral desde el cierre de las urnas, el 26 de noviembre.

El candidato de Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, ha acusado al TSE de no haber contabilizado correctamente más de 5.000 actas y ha denunciado que ha cometido un fraude para proclamar vencedor de los comicios a Hernández.

Matamoros ha asegurado que todas las actas electorales están en la página web del TSE y ha asegurado que su organismo no se cierra a dialogar con la Alianza de Oposición sobre el recuento realizado. "Ellos nos han pedido una revisión de actas, no nos han pedido apertura de maletas. Nos vamos a reunir con ellos. Nosotros no estamos cerrando las puertas, sino solo el escrutinio", ha concluido.