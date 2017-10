Suu Kyi llama a la unidad ante la crisis en Rajine y anuncia la creación de un nuevo comité de ayuda

La consejera de Estado y líder 'de facto' de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha hecho este jueves un llamamiento a la unidad en el país ante la crisis en el estado de Rajine (oeste), anunciando la creación de un nuevo comité de ayuda que ella misma encabezará.

Así, ha señalado que "en vez de responder a las críticas y las acusaciones con palabras, debemos dar muestras al mundo a través de nuestras acciones", recalcando que "hay muchas cosas por hacer", tal y como ha recogido el diario oficial 'The Global New Light of Myanmar'.