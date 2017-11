El Supremo de Papúa Nueva Guinea rechaza restaurar los servicios básicos en el centro de detención de Manus

El Tribunal Supremo de Papúa Nueva Guinea ha rechazado este martes una petición para restaurar los servicios básicos en el centro de detención de la isla de Manus, en la que siguen 600 personas que se niegan a su traslado tras su cierre hace una semana, según ha informado la cadena de televisión australiana ABC.

El organismo afirmó la semana pasada que los alojamientos alternativos ofrecidos por las autoridades de Papúa Nueva Guinea a los solicitantes de asilo internados en el centro de Manus no están aún preparados.

"No llevaré a ningún refugiado allí para que se quede, no en estas condiciones", dijo Nat Jit Lam, representante regional del organismo, en declaraciones a la emisora australiana ABC Radio. "Hay maquinaria pesada y no se han levantado las vallas", agregó.