Siria dice que una mayor autonomía a los kurdos en el país "es negociable" tras la derrota de Estado Islámico

El Gobierno de Siria ha afirmado este martes que una mayor autonomía a los kurdos en el país "es negociable", asegurando que el asunto puede ser abordado una vez terminen los combates contra el grupo yihadista Estado Islámico.

El primer ministro iraquí ha advertido también de que no negociará con Barzani ningún tipo de contraprestación adicional: "Los líderes de la región del Kurdistán no escucharon los llamamientos para no celebrar el referéndum y no mantendremos ninguna discusión".