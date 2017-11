Sindicatos de profesores y Gobierno portugués logran un acuerdo preliminar para una subida salarial

El Gobierno portugués y los sindicatos de profesores han pactado una declaración de compromiso en la madrugada de este sábado y después de una sesión de diez horas de negociación que asume algunas de las reivindicaciones de los profesores, incluida una subida salarial.

"Salimos con la sensación de que hemos llegado lo más lejos que era posible (...). Si hoy no tuviéramos este compromiso, estaríamos ahora anunciando una gran manifestación de profesores para el próximo sábado. No lo hemos hecho porque tenemos este compromiso, pero no nos faltan los sábados. Hay por lo menos uno por semana", ha argumentado Mário Nogueira.