Kurz, vencedor de las elecciones austriacas, no se cierra ninguna puerta para formar gobierno

"Evidentemente me gustaría formar un gobierno estable, (pero) si no puede ser, hay entonces otras posibilidades", ha afirmado Kurz en declaraciones a la televisión pública ÖRF. Kurz ha explicado que tiene intención de hablar con todos los partidos con representación parlamentaria, aunque ha pedido esperar al recuento del voto por correo, que comienza este lunes.



El voto por correo -uno de cada siete sufragios- podría ser clave para dilucidar el segundo puesto en los comicios, que se disputan el Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) y el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ).



Precisamente el canciller saliente, el socialdemócrata Christian Kern ha comparecido este domingo para subrayar que no tiene intención de dimitir como líder de su partido a pesar de ser desbancado del primer lugar por el VPÖ. "No. He dicho que voy a seguir en política durante diez años y quedan aún nueve", ha afirmado Kern en declaraciones a la ÖRF.



Mientras, el líder del FPÖ, Heinz-Christian Strache, no ha expresado sus preferencias. "Cualquier cosa es posible. Estamos contentos con este gran éxito y una cosa esta clara: casi el 60 por ciento de la población austriaca ha votado a favor del programa del FPÖ", ha argumentado en referencia a sus reiteradas acusaciones contra el VPÖ de imitar sus propuestas.



Las proyecciones publicadas por la cadena estatal ÖRF sitúan al VPÖ al frente con un 31,6 por ciento de votos, seguido del SPÖ, que obtiene un 26,9 por ciento de sufragios y se sitúa así ligeramente por delante del FPÖ (26 por ciento). Muy por detrás de estos tres grandes está el partido liberal NEOS (5,1 por ciento), la Lista Pilz (4,3 por ciento) y Los Verdes (3,9 por ciento).



Kurz podría buscar una alianza para formar gobierno con la ultraderecha. El FPÖ por su parte no ha dudado durante la campaña en acusar a Kurz de defender una copia de su propio programa, con un marcado tinte antiinmigración. Tampoco el SPÖ ha descartado aliarse con la ultraderecha.