Save the Children denuncia la quema de personas vivas y un embalse con cadáveres de víctimas rohingya

"Vi a un militar echar gasolina sobre una mujer embarazada. Luego le prendió fuego"

"Algunos soldados nos llevaron a otras dos chicas y a mí a una casa. Me golpearon en la cara con un arma, me dieron patadas en el pecho, en los brazos y las piernas. Luego fui violada por tres soldados. Me violaron durante casi dos horas y en algún momento me desmayé", ha narrado la menor.