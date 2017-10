Santos llama a la reconciliación y al respeto tras las disputas en el Congreso colombiano

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha llamado a la reconciliación y al respeto tras las disputas vividas en el Congreso este jueves entre miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Centro Democrático, según ha informado el diario local 'El Universal'.

"Ayer vi un espectáculo que realmente no me gustó, entre los voceros de las FARC y del Centro Democrático, donde delante de todos los medios de comunicación se insultaban a gritos. Ese no es el espíritu de reconciliación que trajo el papa Francisco", ha señalado Santos.