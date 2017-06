El SPD promete legalizar el matrimonio homosexual si gana las elecciones en Alemania

El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), socio menor del Gobierno que lidera la canciller Angela Merkel, ha prometido legalizar el matrimonio homosexual en el país en el caso de que el resultado de las elecciones generales del 24 de septiembre le permita mantenerse en el poder.

"El SPD no va a firmar ningún pacto de coalición de Gobierno en el que no se contemple el 'Matrimonio para todos'. Esta es una cuestión de justicia", ha declarado el ministro de Justicia, Heiko Maas, a DPA en vísperas del congreso que la formación celebra en Dortmund para cerrar su programa electoral de cara a la gran cita con las urnas.

No obstante, la CDU de Merkel, defensora a ultranza de la familia tradicional, se resiste a aprobarlo. El SPD, por su parte, ha evitado en este tiempo forzar la legalización de este tipo de matrimonios para no arriesgarse a una ruptura de la alianza con la canciller, dado que éste no era un punto recogido de forma expresa en el acuerdo de coalición firmado con sus socios de Gobierno al inicio de la legislatura.