Ruanda se ofrece a acoger a 30.000 de los inmigrantes africanos varados en Libia

Ruanda podría acoger a hasta 30.000 inmigrantes africanos que se encuentran actualmente atrapados en Libia, algunos de los cuales están siendo vendidos incluso como esclavos, según ha indicado su ministra de Exteriores, Louise Mushikiwabo, cuyo Gobierno ya está abordando la cuestión con la Comisión de la Unión Africana.

En una entrevista concedida al diario 'New Times', la ministra ha destacado que aunque Ruanda no tiene muchos recursos está dispuesta a ofrecer apoyo logístico a aquellos que quieran volver a sus países de origen o dar refugio a aquellos que no deseen regresar. "No estamos preparados para asumir a los 400.000 inmigrantes pero estamos dispuestos a hacer nuestra parte", ha aseverado.