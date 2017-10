Rechazada la petición de un pastor para retirar cargos contra él por una "profecía" sobre la muerte de Mugabe

El Tribunal Constitucional de Zimbabue ha rechazado este jueves la petición del pastor Patrick Mugaza para que se retiren los cargos contra él por afirmar en enero que había recibido una profecía según la cual el presidente del país, Robert Mugabe, morirá el 17 de octubre.

El presidente del Constitucional, Luke Malaba, se ha negado a conceder la razón a Muagaza, recalcando que el asunto no debía haber sido presentado ante el tribunal, según ha informado el diario local 'News Day'.

"Existe el error entre abogados y magistrados de que todos los asuntos en los que no se ponen de acuerdo deben ser llevados ante el Constitucional", ha manifestado.

"Dios me dijo que en 2017 el presidente iba a morir, y me comunicó que iba a pasar el 17 de octubre. No estoy contento por que alguien muera, pero es algo que va a pasar", agregó.