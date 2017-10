Putin asegura que todavía no ha decidido si se presentará a la reelección

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este miércoles que aún no ha decidido si se presentará a la reelección en los comicios previstos para 2018, a pesar de que se da por hecho y las encuestas le sitúan como favorito indiscutible para seguir en el Kremlin.

Durante un foro energético, Putin ha sido interrogado por sus potenciales rivales. "No sólo no he decidido contra quién me presentaría, sino que yo mismo no he decidido si me presentaré", ha respondido, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Sputnik.