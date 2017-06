Putin bromea con la retirada de EEUU del Acuerdo de París: "Don't worry, be happy"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha bromeado con la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y ha apuntado que ahora se podrá culpar a Donald Trump del mal tiempo en Moscú. "Don't worry, be happy", ha dicho este viernes durante un acto al ser interrogado sobre las posibles complicaciones derivadas de dicha ruptura.

El presidente, no obstante, ha restado peso a las preocupaciones actuales y ha recordado que el Acuerdo de París aún no ha entrado en vigor, por lo que ha emplazado a la comunidad internacional a seguir trabajando para tratar de llegar a compromisos comunes. "Don't worry, be happy" (no te preocupes, sé feliz), ha espetado en inglés, entre las risas y aplausos de los asistentes.