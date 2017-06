El presidente ruso, Vladimir Putin, ha indicado este jueves que su país está dispuesto a dar asilo al exdirector del FBI James Comey si es víctima de persecuciones en Estados Unidos por revelar datos de las conversaciones que mantuvo con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Asimismo, ha subrayado que Comey al ser interrogado por la comisión del Senado no dio ninguna prueba de la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos del pasado mes de noviembre. "Lo primero que he notado es que el señor exdirector del FBI dijo que cree que hubo injerencia rusa en el proceso electoral pero no dio prueba alguna", ha afirmado.