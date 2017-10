Presos de la oposición venezolana llaman a votar para "castigar" a Maduro en las regionales

Tres de los más notorios presos políticos de la oposición venezolana han emitido una carta en la que hacen un llamamiento a la población venezolana votar "masivamente" y "castigar" así al presidente Nicolás Maduro en las elecciones regionales previstas para el próximo 15 de octubre.

"Hoy no votamos porque estemos en democracia, sino que votamos para no renunciar a la democracia. No dudemos ni por un segundo que las elecciones regionales se convocaron gracias a las protestas de calle, a la presión de la comunidad internacional", han subrayado.