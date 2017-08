Paul Ryan asegura que "no está de acuerdo" con la decisión de Trump de indultar a Joe Arpaio

EUROPA PRESS

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, ha asegurado que "no está de acuerdo" con la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de indultar este viernes al controvertido ex sheriff Joe Arpaio después de que este fuera condenado a seis meses de prisión por desacato al tribunal en el marco de un caso sobre discriminación racial, según ha informado el diario 'The Wall Street Journal'.

"El presidente no está de acuerdo con la decisión", ha señalado el portavoz de Ryan, Doug Andres, al diario. "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen la responsabilidad de respetar los derechos de todos en Estados Unidos. No debemos permitir que nadie piense que la responsabilidad se ha disminuido tras este indulto", ha añadido.

Trump indultó este viernes a Arpaio, conocido por su dura postura contra la inmigración en el condado de Maricopa (Arizona). El ex sheriff es conocido por luchar contra la inmigración ilegal y por impulsar una investigación sobre la nacionalidad del expresidente Barack Obama.

El exalguacil fue hallado culpable el 31 de julio por la jueza de distrito Susan Bolton, que señaló que había violado la orden que prohibía a los funcionarios que se encontraban a su cargo detener a miembros de la comunidad latina únicamente por sospechar que estos se encontraban en el país de forma ilegal.

Según el ex sheriff, que ha señalado que su condena se encuentra políticamente motivada, la Fiscalía buscaba frustrar su reelección. Arpaio fue condenado a seis meses de prisión, una pena que estaba previsto que cumpliera a partir del 5 de octubre.