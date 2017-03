Pakistán detiene a cerca de un centenar de pescadores indios y se incauta 18 embarcaciones

Las autoridades de Pakistán han detenido este domingo a cerca de un centenar de pescadores indios y se han incautado 18 embarcaciones, según ha denunciado el Foro Nacional de Pescadores de India.

El secretario general de la organización, Manish Lodhari, ha afirmado que "más de un centenar de pescadores que iban en 18 embarcaciones han sido detenidos por la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán cerca de la frontera marítima".

Así, ha indicado que "los pescadores que escaparon son los que han informado (de lo sucedido)", tal y como ha recogido el diario local 'The Times of India'. Pakistán no se ha pronunciado por el momento sobre estas informaciones.

Pakistán e India llevan a cabo frecuentemente este tipo de detenciones debido a la inexacta definición de su frontera marítima y a la falta de aparatos adecuados por parte de los pesqueros para determinar su posición.

Las detenciones llegan en un momento de tensión bilateral, tras semanas de enfrentamientos en la frontera común, tanto en Cachemira como en otros puntos de la misma, sucesos que se han saldado con varios muertos por ambos lados.