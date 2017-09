Obama tacha de "cruel" la decisión de Trump e insta al Congreso a proteger a 800.000 indocumentados

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ha tachado de "cruel" la decisión de su sucesor en la Casa Blanca, Donald Trump, de derogar el programa que evita la deportación de 800.000 jóvenes indocumentados y ha instado al Congreso a "proteger" a este colectivo "con un sentido de urgencia moral".

"Podrían no conocer un país además del nuestro. Podrían no saber otro idioma además del inglés. A menudo no tienen ni idea de que son indocumentados hasta que se inscriben para un trabajo, la universidad o el permiso de conducir", ha explicado Obama, que aprobó en 2012 el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).