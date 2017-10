La ONU considera que "se subestiman" los casos de violencia sexual contra mujeres rohingya en Birmania

El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) ha considerado que se está subestimando el alcance y la gravedad de los múltiples episodios de violación, agresiones y otros tipos de violencia sexual que sufren los refugiados, sobre todo mujeres y niñas, de la etnia rohingya en Birmania.

Fátima, una mujer rohingya de 30 años, tuvo que ver cómo su hermana sufría una violación tras la que fue asesinada. "Mi hermana fue asesinada tras una violación colectiva delante de mí. A mí me echaron agua hirviendo por todo el cuerpo. No puedo dormir, mi vida es una pesadilla. No puedo soportar el dolor de perder a mi hermana".