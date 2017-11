La OEA celebrará este jueves la tercera ronda para decidir si remite el caso de Venezuela al TPI

La Organización de Estados Americanos (OEA) celebrará este jueves la tercera ronda de sesiones con expertos, víctimas y "otros actores relevantes" para decidir si remite el caso de Venezuela al Tribunal Penal Internacional (TPI) para que abra una investigación por delitos de lesa humanidad.

El grupo de expertos está integrado por el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); e Irwin Cotler, ex ministro de Justicia y ex fiscal general de Canadá.