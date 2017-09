Musharraf acusa a Zardari de ser cómplice del asesinato de Benazir Bhutto

El expresidente de Pakistán Pervez Musharraf ha acusado este jueves al exmandatario Asif Alí Zardari de ser cómplice del asesinato de la que era su esposa, la exprimera ministra Benazir Bhutto, argumentando que "era el que más tenía que ganar".

Musharraf ha manifestado que ha decidido hablar porque "no puede tolerar" que Zardari le acusara recientemente de ser responsable del asesinato de Benazir Bhutto, en 2007, según ha recogido el diario local 'Dawn'.

"Sólo había una persona que tenía todo por ganar con el asesinato de Benazir, y ese era Asif Alí Zardari", ha apuntado, preguntando al expresidente "por qué la investigación no estuvo activa" durante los cinco años que estuvo en el poder (2008-2013).

Así, Musharraf ha añadido que "las pruebas muestran claramente que Baitulá Mehsud y su gente --en referencia a los talibán paquistaníes-- estuvieron involucrados en el asesinato", preguntando "quién les ordenó matar a Benazir Bhutto". "No pude ser yo. El grupo me odiaba, y el sentimiento era mutuo", ha explicado.

"El cargo que presentan contra mi es que no di la seguridad adecuada a Benazir, pero eso es algo de lo que no era responsable", ha manifestado, criticando que las personas que acompañaban a la exprimera ministra en el momento de su asesinato no fueran citadas a declarar.