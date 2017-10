Mueren seis miembros de las antiguas FARC a manos de un grupo de hombres armados en la provincia de Nariño

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) ha alertado este miércoles de que un grupo de hombres armados mató el domingo a seis miembros de la antigua guerrilla colombiana en San José de Tapaje, en la provincia de Nariño, en el sur del país.

Según la antigua guerrilla, los grupos establecidos en la zona en la que se produjo el ataque no tienen ideología alguna y sólo buscan enriquecerse haciendo uso de la violencia.

"Dejamos claro que a estas bandas no se les puede llamar disidencias, como alegremente pretenden denominarlos los medios tradicionales de comunicación. Si fuese así estarían planteando una lucha ideológica y de cambio social equivocada o no, pero lo que hacen es arremeter con violencia desenfrenada, no contra un estado o gobierno, sino literalmente contra sus propios hermanos de raza y de sangre, buscando alcanzar poder local para obtener beneficios económicos particulares", ha aseverado.