El Gobierno ruso ha lamentado este miércoles las nuevas sanciones aprobadas por Estados Unidos contra Rusia y no ha descartado adoptar medidas en represalia, al tiempo que ha indicado que por ahora no se está preparando un encuentro entre el presidente, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

En este sentido, ha instado a Washington a no olvidar que Ucrania vive una "guerra civil" al evaluar la posibilidad de suministros de armas letales a este país, en referencia a las informaciones de que el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, examinó el martes durante su visita a Estados Unidos el posible suministro de armas a Kiev.

Por otra parte, ha señalado que por ahora no se está preparando una eventual reunión entre Putin y Trump durante la cumbre del G-20 en Alemania el próximo mes de julio. "Por ahora no hay acuerdos concretos o preparativos", ha aseverado, si bien no ha descartado que "de una u otra manera (ambos) se reúnan en el marco de la cumbre".