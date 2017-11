May pide "una nueva cultura de respeto" en Reino Unido tras la crisis por las acusaciones de acoso

El líder laborista subraya que todos tienen que actuar para evitar el acoso y defender a las víctimas

Los partidos políticos, ha reconocido May, "no siempre han cumplido este derecho en el pasado". "Pero estoy determinada para que así sea en el futuro", ha subrayado la 'premier' británica. May tiene previsto reunirse con otros líderes políticos para discutir la puesta en marcha de un procedimiento de quejas en el Parlamento. "Aquellos que trabajen para parlamentarios no deberían tener que navegar por diferentes sistemas de partido dependiendo de su afiliación política", ha señalado May.