El terremoto político provocado en Reino Unido por la pérdida de la mayoría absoluta de los conservadores en las generales anticipadas en las que la primera ministra, Theresa May, esperaba una coronación ha revolucionado el panorama de un país que, además de no estar acostumbrado a gobiernos en minoría --el último data de finales de los 70--, está a punto de enfrentarse al territorio inexplorado de la salida de la Unión Europea.

La noche electoral también fue dura para el UKIP, que perdió su única silla y cayó en porcentaje de votos a un 2 por ciento que llevó a su jefe de filas, Paul Nuttall, a dimitir. Los liberal demócratas, mientras, ganaron cuatro parlamentarios más, hasta recabar doce, pero no lograron capitalizar el respaldo de los partidarios de la continuidad de Reino Unido en la UE y su hasta 2015 líder, el ex viceprimer ministro Nick Clegg, perdió su escaño.

Con todo, el desastre no alcanzó para ninguna fuerza política las dimensiones registradas por Theresa May, quien no puede hallar mayor responsable de la catástrofe electoral que su osada estrategia de haberse jugado la cita a la táctica personalista, una apuesta cuestionada por la plana mayor de su propio partido, que ha cerrado filas en torno a la líder, de momento, por no desestabilizar todavía más su feble posición.