May pide a un acuerdo sobre 'Brexit' que pueda "defender" ante los británicos

La primera ministra británica, Theresa May, ha reclamado a sus homólogos de la UE "un resultado" en las negociaciones del 'Brexit' que pueda "defender" ante los británicos y ha defendido que su discurso en Florencia ha permitido "avanzar".

"Tenemos que trabajar juntos para obtener un resultado que podamos defender ante nuestra gente", ha reclamado May durante la cena, según han explicado fuentes diplomáticas.

May ha insistido en que se ha hecho un "progreso sólido" para avanzar en las garantías sobre los ciudadanos europeos y la frontera entre Irlanda y Ulster, aunque no ha dado *más aclaraciones sobre el compromiso financiero que Londres está dispuesto a asumir por la factura de salida, según las fuentes.

No obstante, ha insistido en la necesidad de hacer "un esfuerzo conjunto" para avanzar en la siguiente fase de negociaciones, es decir, sobre el futuro acuerdo y el periodo de transición, algo que constituye "un imperativo urgente".

Entonces constatarán que no se han dado los pasos necesarios para abrir en octubre la segunda fase de las conversaciones, en la que dibujar el marco de las relaciones futuras y pactar un periodo de transición, tal y como reclama Londres.

"Veremos si es posible para Reino Unido dar respuestas claras en los próximos días y semanas, pero hoy hemos constatado que el progreso no es suficiente", ha explicado el primer ministro belga, Charles Michel, que no ha querido dar por hecho un acuerdo en diciembre para iniciar discusiones comerciales. "No lo sé. Veremos", ha asegurado.