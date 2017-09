Maduro acusa a Rajoy de actuar "como dictador" por no permitir el referéndum

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha preguntado quién actúa "como dictador", si él, que permitió una consulta convocada por la oposición contra el proceso constituyente, o el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, opuesto al referéndum en Cataluña.

"Yo no me meto en asuntos internos de otros países. No me meto, ni debemos hacerlo. No voy a opinar sobre el referéndum catalán para la independencia de Cataluña , pero hay que ver la doble moral. Desde Venezuela pedimos respeto al pueblo de Cataluña ", ha apuntado. "Le tratan de tapar la boca a los pueblos para que no se expresen", ha apostillado.